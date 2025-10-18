MP se suma a búsqueda de pandilleros fugados

-

El MP se suma a las actividades de búsqueda de los pandilleros fugados que inició la PNC.

La Fiscalía de Delitos Administrativos investiga la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18, mientras la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, liderará la búsqueda, debido a los casos en los que logró condenas masivas de pandilleros.

"Entre las funciones que le ha asignado la señora Fiscal General con respecto a este tema, es la ubicación de las 19 personas que se encuentran evadidos en este momento, para eso, parte de la estrategia que tendrá la Fiscalía, es que se fortalecerá un equipo de trabajo", explicó la fiscal Emma Flores.

Agregó que se emitieron directrices a la Policía Nacional Civil (PNC) "a efecto que se inicie el tema de la verificación y ubicación".

Además, aseguró que iniciaron las diligencias de allanamiento para ubicar a estas personas y continuarán en esa línea de trabajo. Por aparte, agradeció a quienes apoyan con dar información.

Sin embargo, aprovechó para cuestionar la falta de controles en las cárceles, pues considera que si bien han logrado condenas importantes, el 90% de las llamadas de extorsión provienen de las cárceles.

"No importa cuántos años se logre condenar a una persona, si esta va a ingresar a un centro carcelario donde sigue cometiendo acciones delictivas. Eso realmente es el problema que al final se afronta", concluyó.