"Los reos salieron por la puerta", asegura el MP

La Fiscalía de delitos administrativos investiga la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes II. En conferencia de prensa revelaron los primeros indicios recabados.

"20 fugas nunca se habían dado, es algo realmente lamentable, y ustedes podrán establecer que sí hubo cooperación en la evasión de los privados de libertad", así inició su intervención Marilyn Castillo, fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

De acuerdo a lo que expuso en una conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) actuó de oficio, porque las autoridades no presentaron una denuncia. Explicó que desde el momento en que se conoció públicamente de la fuga de los pandilleros, iniciaron con las investigaciones, entre estas, una inspección ocular, toma de fotografía y localización de ubicación GPS de la cárcel.

(Foto: captura de pantalla)

Detalló que ingresaron a la cárcel y contabilizaron cuatro anillos de seguridad, no ubicaron alteraciones ni boquetes, por lo que la principal hipótesis que tienen es que los pandilleros salieron por la puerta principal en colaboración con funcionarios del Sistema Penitenciario (SP).

"Para poder salir del centro carcelario tuvieron que pasar cada uno de estos círculos y que no podían ser 20 personas que desaparecieron de un día para otro", dijo Castillo.

Sin embargo, no detalló qué participación tendrían los exfuncionarios y personal actual a quienes se les giró una orden de captura, relacionada con el caso.

Primera fase

Este viernes, la Fiscalía presentó la primera fase de la investigación que realizan. Además, de detallar la hipótesis que tienen, aseguran que habrá otras fases en donde se podrían registrar más capturas, pues por el momento, solicitaron la captura de la viceministra Claudia Palencia, del exdirector del SP, Ludin Godínez, Víctor Alvaño subdirector de la cárcel y Eladio Ramos, alcaide de la prisión.

"La Fiscalía sigue en la investigación, claro que van a haber capturas y antejucios, la investigación nos está dando bastantes indicios para solicitar los mismos", dijo.

La cárcel Fraijanes II no tiene alteraciones, por lo que la Fiscalía sostiene que los privados salieron por la puerta principal. (Foto: captura de pantalla)

La investigación es prematura aún, pues la Fiscalía no sabe con exactitud cuando fue que los pandilleros evadieron la prisión. Solo tienen un tiempo estimado, creen que pudieron salir entre el 8 y 11 de octubre.

"En cuanto a la temporalidad de la fuga de los privados de libertad, la Fiscalía también está trabajando desde el domingo, para determinar una fecha o tiempo establecido. Hemos podido establecer que hubo por medio de videoconferencia audiencias y todavía se encontraban entre la semana del 10 de octubre. También se solicitaron visitas que recibieron los privados de libertad, en donde también se pudo establecer este tiempo. Estamos casi entre el lapso del 8 a 11 de octubre", manifestó la fiscal.

Además, dijo que si bien hay cámaras de videovigilancia en la cárcel, las mismas fueron manipuladas.

"Hubo una planificación, porque ya sabían que en una investigación lo primero que se piden son las cámaras de vigilancia", concluyó.