Fiscalización de Codedes: critican lentitud para avanzar con obra clave en Chiantla

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Pese que se prometió que proyecto estaría listo en diez meses, vecinos lamentan la lentitud para avanzar con una obra necesaria para la conectividad rural en Chiantla, Huehuetenango.

Mientras los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) disponen de uno de los presupuestos más altos de los últimos años para ejecutar obra pública, el avance de muchos proyectos continúa bajo la lupa.

Para evaluar cómo se están utilizando esos recursos, Soy502 emprendió una fiscalización de proyectos con inversiones superiores a Q 10 millones y se ubicó uno que se prometió tener listo en diez meses, sin embargo, la población observa avance lento, trabajos un día sí y otro no, entre otras situaciones complejas.

El proyecto que se evaluó en esta ocasión corresponde a la construcción del camino rural entre la comunidad de La Alfalfa y el cantón La Zeta, en Chiantla, Huehuetenango, cuyo progreso fue verificado a partir de los informes técnicos y financieros disponibles.

La obra registra un avance físico del 40 %, de acuerdo con el informe de supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Huehuetenango.

El proyecto es ejecutado por la empresa Constructora e Inversiones Cruz y contempla una inversión de Q 30.9 millones.

La obra está valorada en Q30.9 millones y busca mejorar la conectividad entre comunidades de Chiantla, Huehuetenango. (Foto: Maynor Merida / Soy502)

Según la documentación oficial, el proyecto presenta un avance financiero del 27 % y un plazo contractual de 12 meses, el cual comenzó el 14 de octubre de 2025.

Con esas cifras, aún resta alrededor del 41 % del tiempo previsto para concluir la ejecución, mientras falta completar el 60 % del avance físico de la obra.

El informe de supervisión, elaborado tras la visita realizada el 8 de mayo de 2026, señala que ya fueron concluidos los trabajos preliminares, las excavaciones de material no clasificado y la demolición de roca.

Además, se avanzó en la construcción de terraplenes, la reconformación de la subrasante, la colocación de subbase y base granular, así como en el inicio de la pavimentación con concreto hidráulico.

Entre los principales avances reportados figuran más de 247 mil metros cúbicos de excavación y demolición de roca, además de la ejecución de más de 20 mil metros cuadrados de subbase y base granular.

Los trabajos incluyen excavaciones, conformación de terraplenes, colocación de base y subbase granular e inicio de la pavimentación con concreto hidráulico. (Foto: Maynor Merida / Soy502)

También se reporta la instalación de drenajes transversales y la construcción de muros gavión para estabilizar el terreno.

La supervisión documentó trabajos de corte para terraplenes, excavaciones en zonas montañosas, colocación de material base y los primeros tramos de pavimento de concreto.

En sus observaciones, los supervisores indicaron que la empresa contratista ya inició la fase de pavimentación utilizando camiones mezcladores abastecidos desde una planta instalada en las cercanías del proyecto.

Asimismo, señalaron que la obra dispone de maquinaria, materiales y personal suficientes para continuar conforme al cronograma establecido.

De acuerdo con el expediente del proyecto inscrito en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la carretera tendrá una longitud aproximada de 3.75 kilómetros.

La supervisión documentó el uso de maquinaria pesada para los trabajos de movimiento de tierra y estabilización del terreno en el proyecto vial. (Foto: Maynor Merida / Soy502)

Este busca mejorar la conectividad entre las comunidades de La Alfalfa y cantón La Zeta, donde la principal actividad económica es la agricultura y la producción pecuaria.

El proyecto también contempla obras de drenaje, mejoramiento de base y subbase, revestimiento para tránsito vehicular liviano y mediano, así como medidas de mitigación ambiental para el manejo de aguas pluviales y la prevención de erosión y deslizamientos.

La planificación oficial establece una duración total de 24 meses y una vida útil estimada de 20 años.

Inconformidad

Vecinos de la aldea Alfalfa y el cantón La Zeta manifestaron su inconformidad por el lento avance en la construcción del camino rural o libramiento que conecta ambos sectores.

Daniel García, quien reside en el sector indicó que hay días en los que se observa maquinaria trabajando y otros en los que no hay actividad, situación que, según afirma, retrasa considerablemente el proyecto, el cual fue anunciado con un plazo de ejecución de diez meses.

Vecinos de La Alfalfa y del cantón La Zeta aseguran que el avance de la obra ha sido lento y piden acelerar la ejecución del proyecto. (Foto: Maynor Merida / Soy502)

De acuerdo con García, existen tramos donde presuntamente no se cuenta con la autorización de propietarios o permisos correspondientes para el paso del camino, lo que habría provocado que durante varios días se suspendieran los trabajos.

Además, señaló que la subida hacia el cantón La Zeta representa un riesgo para motoristas y transporte pesado, ya que el terreno haca que las llantas patinen.

"Muchos se han caído y los camiones con carga se deslizan; será complicado que un tráiler pueda transitar por ese lugar", expresó.

La población espera que se reflejen avances significativos en la obra, pues consideran que, hasta el momento, la situación permanece similar a cuando empezaron los trabajos en octubre de 2025.

Advierte riesgos

Anteriormente César Vega, coordinador general de Acción Ciudadana (AC), señaló que la baja ejecución observada en proyectos financiados por los Codedes evidencia un problema estructural que trasciende la disponibilidad de recursos.

Habitantes señalaron que existen tramos donde la construcción se habría retrasado por la falta de permisos o acuerdos con propietarios de terrenos. (Foto: Maynor Merida / Soy502)

"No es cierto el principio del que parten, que más dinero significa desarrollo; no es así de automático, y justamente esto lo muestra", afirmó.

El especialista sostuvo que una de las principales causas es la falta de capacidades técnicas en las municipalidades para diseñar proyectos que respondan a las necesidades de la población y puedan ejecutarse adecuadamente.

"Esto pasa porque hay un problema real que es la falta de capacidades técnicas que tiene la municipalidad para diseñar proyectos y para que se cumplan con las necesidades de las personas", explicó.

Vega añadió que las reformas realizadas por el Congreso a la Ley de los Consejos de Desarrollo eliminaron varios requisitos que anteriormente debían cumplir los proyectos antes de ser aprobados.

El camino rural también incorpora drenajes transversales, muros gavión y otras obras para reducir el riesgo de erosión y deslizamientos. (Foto: Maynor Merida / Soy502)

"Aún con estas condiciones las municipalidades son incapaces de presentar buenos proyectos; es decir, es un problema de formulación", señaló.

Asimismo, aseguró que persisten deficiencias institucionales y falta de voluntad política para mejorar la calidad de la inversión pública.

"No hay capacidades institucionales, no hay voluntad política para hacer un mejor trabajo y sí hay cuellos de botella por todo el sistema", indicó.

Finalmente, expresó su preocupación porque la baja ejecución presupuestaria podría derivar en mayores riesgos de corrupción durante el proceso electoral.