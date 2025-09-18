"Flaco" Solórzano de "Las muñecas de la mafia" es captado en Guatemala

Fernando "Flaco" Solórzano, conocido por su actuación en "El Cartel de los sapos" y "Las muñecas de la mafia", disfruta en Antigua Guatemala.
El actor colombiano se encuentra recorriendo la Ciudad Colonial y la Capital (zona 10 y Cayalá, zona 16), en una sorpresiva visita.
Flaco no perdió la oportunidad de mostrar a través de sus redes los sitios arquitectónicos que más llamaron su atención.
Se desconoce si se encuentra en el país por trabajo o simplemente disfruta como turista de los paisajes del país.
Acerca del actor
El famoso protagonizó "Las muñecas de la mafia" fue producida en 2009 por Caracol y de inmediato fue una fiebre en Latinoamérica, incluyendo Guatemala. El drama sigue las vidas de las mujeres que se enamoran (y desenamoran) de los mayores traficantes de drogas de Colombia".
También fue parte de "El cartel de los sapos" (2009), basado en el libro homónimo escrito por el exnarcotraficante colombiano Andrés López López, alias "Florecita", que muestra la vida real de los narcotraficantes.
