Flans cumple 40 años de trayectoria musical

40 años después, el legado de Flans sigue más vigente que nunca.
El 6 de octubre de 1985, durante la emisión de Siempre en domingo, Raúl Velasco dio a conocer al mundo al grupo pop que revolucionaría el género: Flans.
"Es una época de evolución, hoy hacemos un nuevo lanzamiento, sus nombres son Ivonne, Ilse y Mimí", dijo Velasco al presentar a las integrantes.
Para Ilse y Mimí, su 40 aniversario no se siente lejano y recuerdan todo lo que han vivido, tanto fuera como arriba de los escenarios.
"Hagan de cuenta que fue ayer; tenemos presente cada detalle. Estamos muy agradecidas de haber logrado este momento en la vida. Pocos tienen el privilegio de vivirlo, sobre todo acompañadas de tanto amor del público", afirma Mimí.
Para celebrar este día tan especial, Flans ha lanzado su primer disco de vinilo en color rojo que ya está a la venta en uDiscover.