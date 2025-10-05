Taylor Swift hace historia con el álbum "The Life of a Showgirl"

- The Life of a Showgirl arrasa en ventas en Estados Unidos. ENTÉRATE: ¡Se casa! Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce El duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift alcanzó un nuevo récord al vender alrededor de 2.7 millones de copias en formatos físicos y digitales. La cantante alcanza las 2.7 millones de copias vendidas en tiempo récord. (Foto: Instagram) Según Luminate, esta cifra representa la segunda semana de compras más grande para cualquier disco en la era moderna, consolidando a Swift como una de las artistas más exitosas de la industria. Swift logra la segunda mayor semana de ventas de la era moderna. (Foto: Instagram) El primer lugar lo mantiene 25 de Adele, que vendió 3.378 millones de copias en su primera semana en 2015. LEE: Música y cine: Taylor Swift estrena "The life of a showgirl" Además, The Life of a Showgirl se convirtió en el disco más reproducido en un solo día en Spotify durante 2025, según informó la plataforma.