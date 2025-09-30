Flick y su aviso a Lamine: "No vale con el talento, debe trabajar más"

-

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, avisó este martes a Lamine Yamal de que debe esforzarse aún más porque "no vale" solo con el talento, después de reconocer que es "un jugador excepcional".

"Esto de 'súper, súper, súper' no me gusta. Es un jugador excepcional, pero tenemos a más jugadores así. Tiene 18 años y para mí debe centrarse también en trabajar mucho", subrayó Flick en la rueda de prensa previa al choque de Champions ante el París Saint-Germain.

"Con su talento puede llegar a un nivel muy alto, pero para alcanzar el siguiente punto, uno o dos escalones más, tiene que trabajar duro. No vale con el talento", incidió el preparador alemán, sobre el internacional español, que se quedó segundo en el premio Balón de Oro, tras el delantero francés Ousmane Dembélé.

Flick, sobre la vuelta de Lamine



"Para mí, exaltar tanto a un jugador no es bueno. Tiene talento y puede llegar muy alto, puede alcanzar niveles más altos, pero tiene que trabajar" pic.twitter.com/zKOCItqbiX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 30, 2025

Yamal regresó de una lesión en la ingle el domingo contra la Real Sociedad en La Liga y asistió en el segundo gol, el de la victoria (2-1), un minuto después de entrar desde el banquillo.

Contra el ofensivo equipo del PSG de Luis Enrique, Flick exigió que Yamal y sus compañeros se concentren cuando los campeones franceses tengan la posesión. "No se trata solo de jugar con el balón, también de defender", precisó Flick.