Un Real Madrid herido busca cambiar la cara en la Champions

Un Real Madrid tocado y con la defensa diezmada por las lesiones intentará el martes, en el choque frente al Kairat Almaty (Kazajistán) de la segunda fecha de la liguilla de Champions, sanar las heridas abiertas por la goleada encajada frente al Atlético.

Esa derrota en el Estadio Metropolitano frenó en seco el excelente inicio de temporada del equipo de Xabi Alonso, al menos en lo referente a resultados, con seis triunfos en las primeras jornadas de LaLiga y otro en la competición europea contra el Marsella (2-1) en el Bernabéu.

En la expedición, que llegó en la madrugada del lunes a tierras kazajas tras un desplazamiento de casi 7,000 kilómetros en avión, no se encuentran Dani Carvajal, quien estará ausente durante un mes por una lesión en el sóleo, y el brasileño Éder Militao por molestias en el tobillo.

Los dos defensas se unieron a la lista de la enfermería que copan el inglés Trent Alexander-Arnold, el alemán Antonio Rüdiger y el francés Ferland Mendy, lo que forzará al preparador vasco a improvisar en la zaga.

De esta forma, Alonso solo dispone de Dean Huijsen y Álvaro Carreras, quienes quedaron retratados en su primer duelo contra un grande, superados por los atacantes rojiblancos en varios de los goles.

Confiados en Kylian

Otro de los asuntos que deberá resolver el técnico donostiarra es la dependencia de Mbappé, que puede ser un arma de doble filo. El astro galo lleva diez goles de los 18 marcados por su equipo esta campaña.

Solo los brasileños Militao y Vinícius, el turco Arda Güler y el argentino Franco Mastantuono han acompañado al francés en la faceta goleadora, de modo que el Real Madrid sobrevive gracias a la efectividad ofensiva del futbolista galo.

Ante sí, el Real Madrid se medirá al Kairat, que se clasificó por primera vez eliminando a los campeones de Eslovenia, Finlandia, Eslovaquia y al Celtic escocés, sin conceder un solo gol como local. Así se convirtió en el cuadro más oriental que jamás haya disputado la Champions.