Flor de María, la mujer que fue asesinada tras presenciar un crimen

La víctima habría presenciado un crimen días antes de ser atacada.
EN CONTEXTO: ¡Querían silenciarla! Presenció un crimen y terminó sin vida en un turicentro
Como Flor de María Godoy y Godoy, de 39 años, fue identificada la mujer asesinada a tiros dentro de un turicentro, propiedad privada ubicada en la aldea Shanshul, Asunción Mita, Jutiapa.
El hecho criminal ocurrió días después de otro asesinato registrado cerca del mismo turicentro.
Según las autoridades, Godoy vivía en el sector y habría sido testigo del ataque, por lo que los sicarios quisieron callarla.
Este hecho se suma a otros casos de violencia registrados durante la última semana en el mismo sector, situación que mantiene la preocupación entre los habitantes de la comunidad.
Peritos del Ministerio Público trabajaron en la escena para recabar evidencias balísticas y dar con los responsables de la muerte de la mujer.
El cuerpo de Godoy fue enviado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).