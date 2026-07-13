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¡Querían silenciarla! Presenció un crimen y terminó sin vida en un turicentro

  • Con información de Élfego Escobar/Colaborador
13 de julio de 2026, 08:15
La mujer fue sorprendida por hombre armados. (Foto: Shutterstock)

La mujer fue sorprendida por hombre armados. (Foto: Shutterstock)

Según las autoridades, días antes, la víctima fue testigo de un crimen a pocos metros del turicentro.

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Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de una mujer en la Asunción Mita, Jutiapa, cuando criminales la sorprendieron en la entrada a un turicentro.

Los disparos alarmaron a las personas que se encontraban disfrutando de las piscinas, por lo que muchos buscaron refugio para evitar ser alcanzados por las balas.

El cuerpo de la víctima quedó en la entrada del turicentro. (Foto: Élfego Escobar/colaborador)
El cuerpo de la víctima quedó en la entrada del turicentro. (Foto: Élfego Escobar/colaborador)

Según las autoridades, el ataque fue directo, pues la víctima habría sido testigo de un crimen ocurrido el pasado 6 de julio, a pocos metros del turicentro. 

Peritos del Ministerio Público trabajaron en la escena donde recabaron evidencias balísticas para dar con los responsables de la muerte de la mujer.

Horas después, el cuerpo fue enviado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los pobladores manifestaron su preocupación por estos hechos, por lo que exigieron a la Policía Nacional Civil (PNC) realizar patrullajes en el municipio para dar con integrantes de grupos criminales.

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