¡Querían silenciarla! Presenció un crimen y terminó sin vida en un turicentro

Según las autoridades, días antes, la víctima fue testigo de un crimen a pocos metros del turicentro.
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Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de una mujer en la Asunción Mita, Jutiapa, cuando criminales la sorprendieron en la entrada a un turicentro.
Los disparos alarmaron a las personas que se encontraban disfrutando de las piscinas, por lo que muchos buscaron refugio para evitar ser alcanzados por las balas.
Según las autoridades, el ataque fue directo, pues la víctima habría sido testigo de un crimen ocurrido el pasado 6 de julio, a pocos metros del turicentro.
Peritos del Ministerio Público trabajaron en la escena donde recabaron evidencias balísticas para dar con los responsables de la muerte de la mujer.
Horas después, el cuerpo fue enviado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Los pobladores manifestaron su preocupación por estos hechos, por lo que exigieron a la Policía Nacional Civil (PNC) realizar patrullajes en el municipio para dar con integrantes de grupos criminales.