Florecita Cobián denuncia a Pedro Cuevas y pide justicia

Florecita Cobián denunció en un video que su hija fue víctima de abuso, acusando al padre de ella, Pedro Cuevas, de ser el victimario, además de afirmar que el caso fue desestimado en una audiencia.

"Estoy aquí desesperadamente por mi hija, porque temo por su vida. Son más de cinco años de proceso en el caso de mi hija por abusos por parte de su padre, en el que el sistema de justicia de Guatemala sólo ha respondido con corrupción en injusticias en contra de una pequeña niña", escribió explicando el caso.

Con lágrimas contó que este 26 de noviembre que era la citación en una audiencia, el caso se desestimó.

"Estoy aquí como madre, por este medio busco justicia por mi hija... he tratado de proteger su privacidad y su vida, pero el silencio solo ha servido para que él haya hecho lo que quiera con su proceso, ha ido a juzgados, fiscalías y jueces, tratando de cerrar su caso innumerables veces y no lo pudo lograr hasta hoy.

Cobián afirma que el caso fue desestimado en un juzgado de Femicidio de Chimaltenango debido a "tecnicismos" legales.

"La voz de una niña que tuvo que tomar todo el valor para enfrentar el horrible proceso y lo más horrible de los abusos por parte de su padre, tengo miedo... tempo por la más mínima posibilidad de que se le acerque" dijo.

En mayo de 2025, Pedro Cuevas fue ligado a proceso por el abuso de una niña, en ese momento no se reveló la identidad de la pequeña, hasta ahora, Florecita reveló que fue su hija con el fin de buscar apoyo para el caso.

