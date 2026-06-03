Ya tiene el sí de Mou: Florentino opaca a Riquelme en anuncio de fichajes

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El presidente en funciones del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este miércoles que fichará al defensa francés Ibrahima Konaté y al entrenador portugués José Mourinho si gana las elecciones del Real Madrid este domingo 7 de junio.

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"Si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo, como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada", dijo Pérez en una entrevista con el diario As.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

De materializarse el fichaje, Konaté llegaría libre al Real Madrid después de dejar el Liverpool esta temporada, tras cinco años en el club inglés.

El central internacional francés, que disputará el Mundial con su selección, decidió no renovar con los reds al finalizar su contrato.

"Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes", aseguró, confirmando la llegada del portugués como entrenador para el equipo merengue si revalida la presidencia. "Y no serán mis únicos fichajes si sigo al frente del Real Madrid", añadió el mandatario blanco.

El actual presidente del Madrid lanzó sus anuncios casi al mismo tiempo que su rival en las elecciones, Enrique Riquelme, anunció en la televisión, que si es presidente fichará a los jugadores del Manchester City Erling Haaland y Rodri. La lucha de poderes está en la mesa ¿Quién ganará?