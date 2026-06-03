Guatemala lista para enfrentar a República Checa en un partido amistoso

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La Selección Nacional ultimó detalles en Nueva Jersey con miras al primero de los dos amistosos internacionales que encarará en la última fecha FIFA previo al inicio de la Copa del Mundo, en donde se enfrentará a República Checa (este jueves), nación que estará presente en la cita mundialista.

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El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena tratará de dar una buena imagen en suelo norteamericano, con casi todos los jugadores habituales disponibles en la expedición, salvo el tema de Rudy Muñoz, quien por unas molestias ni siquiera realizó el viaje a Estados Unidos.

Todo parece indicar que Tena ya tiene casi definido el once, pero no al completo. La primera duda sería si poner a Luis Morán o Nicholas Hagen en el marco y otra sería en la posición de extremo izquierdo, donde ante la baja de Muñoz, William Fajardo, Arquímidez Ordoñez y Matt Evans levantan la mano para ocupar el puesto.

Contando la época de Checoslovaquia, solamente existe un precedente de un cara a cara de la Bicolor con los checos y data de 1968, cuando, en México, Guate terminó con la victoria por la mínima diferencia (1-0).

De esta manera, será la segunda ocasión en la que nos enfrentemos a la selección de República Checa, aunque la primera bajo ese nombre, un combinado que tendrá como rivales de grupo a Sudáfrica, Corea del Sur y la anfitriona México, razón por la que habrían buscado el amistoso con la Azul y Blanco.