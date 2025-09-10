Así fue el momento en que atacaron a Charlie Kirk, aliado de Trump (video)

-

Las fuertes imágenes del crimen han causado indignación.

El activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Según las autoridades, el disparo se realizó desde un edificio del campus, a unos 180 metros de distancia e impactó directamente en el cuello del creador de contenido, ocasionándole la muerte.

Donald Trump Jr. se dirigió directamente a Kirk y escribió en redes sociales: "Te amo, hermano. Le diste a tanta gente el valor de hablar y nunca seremos silenciados".

Tras conocerse la noticia de su muerte, el subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo: "Ahora todos debemos dedicarnos a derrotar el mal que le arrebató a Charlie de este mundo".

Impactante video (imágenes sensibles)

Una cámara captó el momento exacto del atentado.

Otras imágenes que circularon en redes sociales, muestran el momento en que Kirk es llevado herido hacia una camioneta para ser trasladado a un centro asistencial.

¿Quién era Kirk?

Charlie Kirk fue un actor clave en la expansión del movimiento MAGA entre jóvenes, destacándose por sus presentaciones en universidades y su actividad en redes sociales.

Su estilo de debate y su crítica a lo que él denominaba "ideología woke" lo convirtieron en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense.