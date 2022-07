Impactante agujero en las calles de Nueva York se traga un vehículo (video)

Un enorme agujero se formó en las calles de Nueva York, tragándose una camioneta estacionada en el lugar (video)

El pasado lunes 18 de julio, vecinos de El Bronx en Nueva York se vieron sorprendidos luego de que un enorme agujero se formara en plena calle.

Y no solo eso, este se tragó una camioneta estacionada en el lugar, impresionando a los presentes, quienes se reunieron en el lugar.

Sinkhole in the Bronx NYC @CBSNewYork pic.twitter.com/sKyPIlZfxC — Ali Bauman (@AliBaumanTV) July 19, 2022

El enorme sumidero se formó luego de que una alcantarilla debajo se derrumbara, tras las fuertes lluvias que invadieron El Bronx.

Aunque el lunes por la noche, el Departamento de Protección Ambiental dijo que el hundimiento probablemente no estaría relacionado con el clima, este martes anunciaron que ya están investigando todas las causas posibles, incluido el severo clima.

Se traga una camioneta

Tras el pronunciado hundimiento, una furgoneta que estaba estacionada en el lugar, se fue dentro del mismo y todo quedó grabado en video.

Dicha camioneta pertenecía a Antonio Papadoboulos, quien la tenía desde hacía 15 años. "No estoy nervioso, solo voy a comprar uno nuevo", expresó cuando le preguntaron del incidente.

Las autoridades retiraron el vehículo del hundimiento e iniciaron los trabajos para reparar la infraestructura dañada.

Antonio Papadoboulous could only watch as his van got swallowed up by this sinkhole. We talk with him tonight at 10 @NY1 https://t.co/YspUehX84G pic.twitter.com/ihnBFJ6Q9J — Stef Manisero (@StefManisero) July 19, 2022

No es el primero

De acuerdo con vecinos, este es el segundo sumidero significativo que se ha formado en la calle durante el último año. Otro se abrió una cuadra más abajo, luego del huracán Ida.