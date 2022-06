La inusual forma con la que Shakira estaría confirmado infidelidad de Piqué

La cantante pudo haber dado una pista a sus seguidores sobre la infidelidad por parte de Piqué, pero a través de una canción, la cual se ha convertido en un éxito.

EN CONTEXTO: Shakira reaparece en redes sociales tras polémica con Piqué

La canción titulada "Te Felicito", la cual forma parte del más reciente sencillo de Shakira en colaboración con Rauw Alejandro, ha tomado mayor auge desde que se dio a conocer que la colombiana fue víctima de infidelidad por parte de Gerard Piqué.

A raíz de esa situación, el tema musical ha sido considerado como un reflejo de la situación amorosa que atraviesa actualmente la pareja.

Sus seguidores y medios internacionales han atribuido que ella podría estar contando su amarga experiencia en el amor.

La controversial letra

La letra habla de decepción y engaño. “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso", dice la primera estrofa de la canción.

"La gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti; y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti", continúa.

Otros detalles

El nuevo éxito que además, ha alcanzado más de 60 millones de reproducciones en YouTube, es completamente distinto a la canción que le compuso y dedicó al futbolista del FC Barcelona, misma que habla de su historia de amor y de cómo se conocieron.

Aunque por ahora, estos la separación no es un hecho, un sinfín de información ha salido a relucir. Pues, otra de las "pistas" que se logra ver en el video musical es la seña mostrando dos dedos que hace Shakira, misma que hace el español desde hace varios años cuando le dedica una anotación en los partidos que disputa.

