De forma virtual puedes solicitar tus antecedentes penales

Te facilitamos el proceso y te damos a conocer los pasos para solicitar tus Antecedentes Policiacos

En más de una ocasión has escuchado hablar de los Antecedentes Policiacos o bien te los han pedido al momento de presentarte a una entrevista de trabajo. Estos sirven para registrar actuaciones de una persona que han sido investigadas o han tenido contacto con la Policía.

Esto se hace independientemente de si resultaron en una condena penal o no. Además, son utilizados para diversos fines, como trámites legales, laborales o migratorios. Anteriormente, era común ver largas filas en las sedes de la Policía Nacional Civil, en especial en el mes de enero, para solicitarlos, hoy en día se tiene la opción de hacerlo en línea y aquí te decimos cómo hacerlo.

El trámite tiene un costo de Q30. (Foto: Archivo)

1. Primero debes de cancelar en los bancos Banrural, Industrial y G&T Continental un valor de Q30.

2. Luego ingresar, en el navegador de tu preferencia, www.pnc.gob.gt y seleccionar la opción de Crear un usuario. Recuerda tener una cuenta de correo electrónico activo.

3. En la siguiente página que te aparezca empieza a llenar cada uno de los campos solicitados, al finalizar lee y acepta los términos y ya podrás registrarte.

Es importante que revises y aceptes los términos para registrar tu cuenta. (Foto: Archivo)

4. Acá es donde debes de abrir tu correo registrado para verificar el código de validación enviado y darle clic a continuar con el trámite, es importante actives la opción Mi primer ingreso si así lo es.

5. Ingresa tu código de validación y otros datos personales que te pide el sistema. En este punto es importante tener a la mano la boleta de pago, porque debes de colocar los números de boleta y referencia de la boleta.

También debes de tener a mano tu boleta de pago para solicitar la solvencia. (Foto: Héctor Gómez)

6. Elije solicitar, el sistema te mostrará una pantalla con tu documento, el mismo se puede imprimir o guardar en tu dispositivo, como te sea de más utilidad.

7. Al terminar, cierra la sesión y listo.