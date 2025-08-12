Exposición Dogma celebra 75 años de la Asunción

-

Exhibición conmemora 75 años de la fe de la Asunción.



LEE TAMBIÉN: Vive atardeceres mágicos en Sololá y el lago Atitlán

El lobby del Museo Postal del palacio de Correos alberga la exposición Dogma: Historia, Arte y Tradición, una muestra en conmemoración de los 75 años de la proclamación de la fe de la Asunción.

La exposición ha sido organizada por la Pastoral de Religiosidad Popular de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, junto con el departamento de Filatelia de Correos.





En un acto protocolario se inaugura la exposición. (Foto: Cortesía, Nuestra Señora de la Asunción)

Esta actividad consiste en un recorrido histórico, artístico y cultural por enseres litúrgicos, altarería y documentos, gráficos y escritos, que narran la evolución de este culto y su conexión con la ciudad.

Mario Vásquez, presidente de la pastoral, expresó que "hay mucha mano de historiadores y de técnicos en museografía para que esta exposición en verdad sea algo que nos deje una enseñanza".





Inauguración de la exposición conmemorativa por los 75 años del dogma de la Asunción. (Foto: Cortesía, Nuestra Señora de la Asunción)

Entre las piezas más destacadas, Vásquez señala unas fotografías antiguas redescubiertas y extractos de la encíclica Munificentissimus Deus, donde Pío XII confirmó que María fue elevada en cuerpo y alma a los cielos en 1950.

Invitación

La exhibición estará abierta al público hasta el jueves 28 de agosto, entre semana de 9:00 a 16:30 horas, mientras que los sábados de 8:00 a 12:30 horas.

"Mediante esta muestra, tendremos la oportunidad de acercarnos a la historia, el arte y la tradición en torno a la fiesta patronal de la ciudad", publicó la pastoral, con relación a la solemnidad universal de la gloriosa Asunción de María Santísima.





La exposición cuenta con Historia, Arte y Tradición, de las procesiones y actividades para honrar a la Virgen de la Asunción. (Foto: Cortesía, Nuestra Señora de la Asunción)

La invitación está abierta especialmente para la población católica, en el marco de dicha solemnidad; sin embargo los amantes del arte y la cultura pueden encontrar en este lugar un espacio para conocer y aprender un poco más.

