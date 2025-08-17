La fortuna que ha ganado Tom Holland como Spider-Man en Marvel

-

La cuarta entrega de la franquicia marca un nuevo logro en la carrera de Holland.

El esfuerzo y desempeño del actor británico ha rendido frutos a lo largo de los años, haciendo que Marvel decida incluirlo en más proyectos con un salario cada vez mayor.

Holland ha participado en siete grandes producciones del MCU. (Foto: X)

Tom Holland portó la máscara del Hombre Araña por primera vez en 2016 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los personajes más entrañables del MCU. Con la reciente producción de la cuarta entrega de la franquicia, el intérprete ha participado en siete proyectos con los que ha ganado más de Q320 millones.

Marvel ha apostado cada vez más por su talento y carisma. (Foto: X)

La primera cinta en la que Holland participó fue Capitán América: Civil War, donde obtuvo Q2 millones, seguido de Spider-Man: De regreso a casa con Q4 millones, Vengadores: Infinity War Q24 millones y Vengadores: Endgame Q24 millones.

Seguido de Spider-Man: Lejos de casa con Q32 millones, Spider-Man: Sin camino a casa Q80 millones y Spider-Man: Un nuevo día con Q160 millones. El ingreso financiero representa el éxito de Tom en la industria.