La foto de Cristiano durante la cuarentena por Covid-19

Cristiano Ronaldo, actualmente en cuarentena en Italia tras dar positivo al covid-19 en Portugal, publicó una imagen de su recuperación y negó haber "infringido el más mínimo protocolo" sanitario.

"Estoy en cuarentena obligatoria, respetando las leyes, las reglas y no he incumplido el más mínimo protocolo", aseguró el futbolista portugués en un video publicado en Instagram, con el que respondió a las acusaciones realizadas el jueves por el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora.

CR7 asegura haber "hecho todo bien" al organizar su regreso a Italia en un "avión-ambulancia", una ambulancia y evitando cualquier contacto. "Todo ello con las autorizaciones" pertinentes, aseguró.

"Un señor del que no voy a decir su nombre, aquí en Italia (...) dice que no he respetado el protocolo. Es simplemente una mentira. He respetado y respetaré todos los protocolos", insistió el jugador.

Ver esta publicación en Instagram “Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer” Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 16 de Oct de 2020 a las 3:58 PDT

MIRA:

El ministro de Deportes aseguró el jueves que Cristiano podría haber violado el protocolo antiCovid al regresar de Portugal a Turín, después de haber dado positivo al nuevo coronavirus.

Este incidente se sumó a la polémica ocurrida una semana antes, cuando CR7 abandonó Turín para incorporarse a su Selección, según las autoridades sanitarias incumpliendo ya el protocolo, debido a que dos miembros del "staff" de la Juventus habían dado positivo.

Además de la aclaración, Cristiano usó sus redes sociales para publicar una fotografía que demuestra cómo vive la cuarentena.