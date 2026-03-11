¡Casi por unanimidad! Oficialismo y oposición eligen magistrados del TSE

-

Tras una larga jornada de búsqueda de acuerdos, los diputados, con un quórum de 155, eligieron a los magistrados, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo Electoral.

Tras un poco más de cuatro horas de negociación y con un quórum de 155 diputados, el Congreso de la República eligió a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.

Inicialmente, los diputados conocieron la nómina de 20 candidatos que fuera presentada el pasado 17 de febrero por la Comisión de Postulación respectiva. Primero se eligió a los cinco magistrados titulares y posteriormente a los cinco magistrados suplentes.

Finalmente, los magistrados titulares electos son:

Mario Alexander Velásquez Pérez - 153 votos

Roberto Estuardo Morales Gómez - 130 votos

Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo - 155 votos

Karin Virginia Romero Figueroa - 155 votos

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta - 154 votos

Es de resaltar que los magistrados titulares electos Rivera Acevedo y Romero Figueroa obtuvieron los 155 votos del total de diputados en el hemiciclo.

Votación

Esta fue la votación por los magistrados titulares:

• Esmeralda Judith Orozco Navarro 79

• Giovanni Francisco Soto Santos 19

• Juan José Bolaños Mejía 43

• Wilber Estuardo Castellanos Venegas 21

• Mario Alexander Velásquez Pérez 153

• José Alberto Godínez Rodríguez 29

• José Luis de Jesús Samayoa Palacios 32

• Roberto Estuardo Morales Gómez 130

• Rafael Morales Solares 53

• Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo 155

• Eva Marina Recinos Vásquez 70

• Joaquín Rodrigo Flores Guzmán 31

• Selvin Guadalupe Guevara Farfán 43

• Francisco Javier Puac Choz 55

• Karin Virginia Romero Figueroa 155

• Quelvin Otoniel Jiménez Villalta 154

• Sergio Amadeo Pineda Castañeda 36

• Julio César Recinos Farfán 34

• Alfredo Skinner-Klée Arenales 37

Magistrados suplentes

Y los magistrados suplentes electos son:

Giovanni Francisco Soto Santos - 134 votos

Joaquín Rodrigo Flores Guzmán - 155 votos

Francisco Javier Puac Choz - 152 votos

Sergio Amadeo Pineda Castañeda - 150 votos

Alfredo Skinner Klée - 148 votos

Al igual que los titulares con los votos completos, Flores Guzmán alcanzó los 155 del total de diputados presentes en la elección.

Este es el listado de los votos obtenidos por magistrados suplentes:

Esmeralda Judith Orozco Navarro - 53

Giovanni Francisco Soto Santos - 134

Juan José Bolaños Mejía - 40

Wilber Estuardo Castellanos Venegas - 16

Lesther Castellanos Rodas - 20

José Alberto Godínez Rodríguez - 28

José Luis de Jesús Samayoa Palacios - 24

Rafael Morales Solares - 42

Eva Marina Recinos Vásquez - 47

Joaquín Rodrigo Flores Guzmán - 155

Selvin Guadalupe Guevara Farfán - 27

Francisco Javier Puac Choz - 152

Sergio Amadeo Pineda Castañeda - 150

Julio César Recinos Farfán - 30

Alfredo Skinner-Klée Arenales - 148

Negociación

A lo largo del día, en pasillos parlamentarios se rumoró que la falta de consenso había sido el mayor obstáculo para la realización de dicha elección.

Algunos Jefes de Bloque, consultados manifestaron que, aunque existían dos grupos, cada uno han querido imponer sus candidatos, de tal cuenta, también se mencionaron nombres de candidatos que son del agrado de ambos bandos.

Además, se conoció de algunos candidatos, como Roberto Estuardo Morales Gómez, fue propuesto por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En cuanto los magistrados suplentes, al final se conocieron los nombres de los candidatos Rosa Josabeth Rivera, Julio Recinos, Alfredo Skinner Klée y José Godínez Rodríguez.