Jorge Castillo renuncia al cargo de superintendente de Competencia

Jorge Miguel Castillo Castro presentó su renuncia irrevocable en su más reciente sesión.

El Directorio de la Superintendencia de Competencia de Guatemala informó la noche de este martes 10 de marzo que, el superintendente Jorge Miguel Castillo Castro presentó su renuncia irrevocable al cargo.

Esto se dio a conocer en su más reciente sesión, según indicó la entidad, la cual también mencionó que la renuncia fue por motivos personales.

La misma será efectiva desde el momento en que el Directorio seleccione a la persona que lo reemplazará en el cargo correspondiente.

El proceso a desarrollarse para elegir al nuevo superintendente estará siendo comunicado por el Directorio, agregó la Superintendencia de Competencia.

Controversia por salario

El pasado 13 de enero, durante una sesión del Directorio de esta entidad, se estableció fijar un salario Q75 mil mensuales para los directores y el superintendente, lo cual representaba una erogación de Q525 mil mensuales.

Eso significa que solo en el pago de salarios para estos funcionarios se gastarían Q6.3 millones, sin contar las prestaciones de ley, lo cual representaba el 31.5% de los Q20 millones del presupuesto que para 2026 tiene asignada la institución.

La difusión de la noticia provocó controversia en la opinión pública, criticas y citaciones en el Congreso. Finalmente, el pasado 23 de enero, el Directorio de Competencia resolvió revocar la resolución que aprobó el aumento salarial.

Edgar Guzmán, director de la Superintendencia de Competencia, informó que la Resolución Número 03-2026 con la que se acordó asignar sueldos de Q75 mil mensuales a siete personas, 6 miembros del directorio y el superintendente, "fue revocada por unanimidad".

"Una decisión necesaria para proteger el presupuesto y encaminar esfuerzos hacia la legitimidad institucional. La discusión continuará el próximo martes 27 de enero y se acordó que el superintendente presente una nueva propuesta de salarios al Directorio", informó el funcionario.

Jorge Castillo Castro, quien acaba de renunciar, justificó el salario con esta respuesta: "Se hicieron comparaciones con autoridades equivalentes de otros países y de autoridades autónomas de Guatemala".