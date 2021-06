La imagen "al natural" de Verónica Castro que sorprendió

Su cabello rizado y cubierto de canas enmarcó el bello rostro de Verónica Castro, a sus 68 años, pese a sufrir quebrantos de salud.

Feliz, gozando de su edad y al natural, así reapareció Verónica Castro, tras pasar por algunos problemas de salud.

El productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro, fue quién evidenció que la protagonista de grandes telenovelas mexicanas, como "Rosa Salvaje" o "Los ricos también lloran" ha pasado por quebrantos de salud.

Verónica Castro presumió su cabello rizado y se dejó ver tranquila y feliz ante la cámara, que la retrató con sus mejores facciones resaltadas ante una vestimenta y accesorios en color rosa mexicano.

Esta fotografía fue compartida por la misma actriz desde sus historias de Instagram y apareció luego de que el hermano de famosa mexicana hiciera revelaciones sobre su estado de salud.

Verónica Castro luce unos aretes florales fabricados en Rosa a la Mexicana.

Verónica Castro dejó verse al natural. (Foto: Instagram Rosa a la Mexicana)

La salud de la Verónica Castro

A inicios de junio, el productor José Alberto “El Güero” Castro preocupó a la sociedad mexicana al hablar de los inconvenientes que un accidente le dejó a la famosa mexicana, cuando en 2004 sufrió lesiones graves en la columna vertebral.

“Verónica viene padeciendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso de la espalda. Ha sido difícil para ella, y junto con eso una pandemia como la que ahorita hemos pasado, ha sido complicado”, declaró ante los medios de comunicación.

Según “El Güero” Castro, estos malestares ha impedido que "La Vero" retome de lleno sus actividades artísticas y a esto se suma los diferentes padecimientos que la actriz presentó a raíz de la muerte de su madre, Socorro, y que evidenció en entrevista con Ventaneando hace unos meses.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy en el programa de espectáculos de TV Azteca.

Pero hoy luce recuperada y llena de vida.

*Tomado de Infobae