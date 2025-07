Katy Perry y Orlando Bloom anuncian de manera oficial su separación

-

Katy Perry y Orlando Bloom ya anunciaron de manera oficial su separación.

La pareja que tiene una hija confirmó que ya no están juntos, después de varios rumores que aseguraban que no estaban en una relación.

El medio estadounidense US Weekly, fue el primero en lanzar el comunicado: "Orlando y Katy han estado dando un giro a su relación durante los últimos meses para centrarse en la crianza compartida".

"Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo".

Hace unos días Perry no asistió a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, aunque Bloom sí estuvo como invitado y esto avivó las especulaciones.

"La soledad no viene de no tener gente cerca de uno, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo", publicó Bloom en sus historias de Instagram últimamente,

En 2020 la pareja dio la bienvenida a su hija Daisy Dove: "No la cambiaría por nada, incluso cuando a veces se siente como, '¿cómo hacemos esto?'. Porque tenemos estas dos carreras y vidas gigantes, y la de ella es como un universo a veces", dijo la estrella de "Pirates of the Caribbean" en esa ocasión, acerca de su relación,