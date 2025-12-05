Francia encabeza el "Grupo de la Muerte" en el Mundial 2026

-

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá estableció que el Grupo I será el llamado "Grupo de la Muerte".

Está integrado por Francia, cabeza de bloque, la brillante Noruega de Erling Haaland, Senegal y el ganador del play inn entre Bolivia/Surinam versus Iraq.

LISTO ¡TENEMOS GRUPOS DEL MUNDIAL!



¿Cuál es el de la Muerte? pic.twitter.com/YkGY1UBHje — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 5, 2025

El otro grupo que llama la atención es el L en el que se encuentran Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, la selección clasificada por Centroamérica.

La campeona del mundo

La selección de Argentina se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J, en el inicio de la defensa del título logrado en Catar.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, estrenará su corona frente a Argelia, en un debut marcado por la esperada presencia de su capitán y emblema, Lionel Messi.

#FIFAWorldCup Así quedó conformado el Grupo J, donde la Selección Argentina iniciará su sueño hacia la cuarta ⭐#VamosArgentina pic.twitter.com/YblUKvJmLA — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 5, 2025

Mientras, Brasil tendrá como rivales a Marruecos, Escocia y Haití en el Grupo C.

La pentacampeona mundial, que ha protagonizado una turbulenta fase de clasificación, buscará su primera estrella desde 2002 bajo el mando de Carlo Ancelotti, que debutará como entrenador en la gran cita del fútbol.