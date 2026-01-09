Francisco Arredondo resiste al maratón del Rally Dakar

-

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo resistió al "infierno" de la Etapa Maratón, que incluyó la cuarta y quinta jornada del Rally Dakar y se ubica en el puesto 82 de la clasificación general en la división de motocicletas Rally 2.

Franny llegó a la ciudad de Halil, luego de completar la quinta etapa, que tuvo un enlace inicial de 58 kilómetros y una especial cronometrada de 356 kilómetros. Arredondo se ubicó en el puesto 83, con un tiempo de 7:07.56 horas, a 2:53.23 horas, del ganador del día, el francés Neels Theric.

French fries on the menu in our Stage 5️⃣ Dakar Classic highlights at #Dakar2026.#DakarClassic highlights presented by Tudor Watch#BornToDare #TudorWatch pic.twitter.com/Dl6y6PO8K7 — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2026

Los corredores, se ubicaron en el campamento base, que únicamente les proporcionó una carpa para dormir, fuego y raciones de comida moderada. No tuvieron asistencia de sus equipos, por lo cual, ellos mismos tuvieron que dejar a punto sus vehículos para continuar en la carrera.

Hoy, el guatemalteco se enfrentará a la sexta etapa, una jornada de más de 800 kilómetros, que esta dividida en un enlace de 589 km, y una especial cronometrada de 331. Otra gran prueba de resistencia para la caravana.