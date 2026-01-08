La Liga Nacional ahora es la Liga Bantrab

La implementación del VAR, la organización de la Supercopa y premiación a los más destacados de la temporada trae la nueva Liga Bantrab.
OTRAS NOTICIAS: Trofeo de la Copa del Mundo visitará Guatemala en febrero
El Comité Ejecutivo de la Liga Nacional en compañía con personeros de la entidad bancaria hicieron el anuncio oficial.
"Es una iniciativa integral, orientada a fortalecer el fútbol nacional, a través de pilares estratégicos", explicó Jesús Pineda, gerente de clústeres deportivos de Bantrab.
Los pilares en los que se fundamenta la alianza son: capacitación, tecnología, fuerzas básicas, apoyo financiero e impacto social.
"El VAR será una versión en la que los técnicos tendrán dos tarjetas y podrán utilizarlas cuando sientan que una acción de juego lo merece. Estamos por firmar el contrato y pronto informaremos en qué jornada empezará a funcionar", explicó William Rosales, gerente de la Liga Nacional.
La Liga Bantrab arrancará el próximo martes 20 de enero con el juego entre Xelajú y Aurora por el Torneo Clausura 2026.