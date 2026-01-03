Francisco Arredondo tiene su primer contacto con el desierto

-

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo, quien compite en la división Rally2, del Rally Dakar 2026, tuvo su primer contacto con el desierto de Arabia Saudita este sábado, al competir en el Prólogo, una jornada que sirve de antesala para que los corredores se preparen para 13 duras etapas, que consta la competencia.

La faena tuvo un enlace inicial de 73 kilómetros, para luego dar paso a una especial cronometrada de 22 kilómetros, que inició y concluyó en la ciudad de Yanbu.

We just had a taste of it today, see you tomorrow for even more action ♨️#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/6lavKDK6YG — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Las posiciones del prólogo definieron la salida de la primera jornada del Rally, que se correrá este domingo, también con partida y llegada en Yanbu.

El ganador fue el sudafricano Michael Docherty, quien finalizó el tramo con un tiempo de 11:50 minutos.

Arredondo, quien compite para el quipo BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, vivió una jornada de análisis y estrategia, para finalizar en el puesto 92 de la general, a 5:32 minutos, del triunfador, quien es compañero de equipo del guatemalteco.