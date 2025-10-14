50 años de color e historia: El pincel de Tzaj que narra Comalapa al mundo

-

Con medio siglo entregado al pincel y los colores, el artista autodidacta Francisco Tzaj Otzoy celebra 50 años de trayectoria, consolidándose como uno de los cronistas visuales más importantes de San Juan Comalapa, municipio reconocido por su riqueza cultural y tradiciones

Para conmemorar su carrera, el pintor presentó una obra especial que recrea una tradición de antaño, cuando la población se reunía en la Plaza San Juan para festejar las celebraciones patrias.

El cuadro, cargado del característico estilo narrativo y colorido de Tzaj, muestra a familias disfrutando de la convivencia, la gastronomía local y las actividades cívicas, transportando al espectador a un municipio de hace cien años.

El artista ha llevado la cultura maya kaqchikel a escenarios internacionales. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Destacado a nivel internacional

La trayectoria de Tzaj ha trascendido las fronteras del municipio, con exposiciones tanto nacionales como internacionales que han llevado la cultura maya kaqchikel a distintos públicos. Su trabajo le ha valido reconocimientos y premios, reflejo de su talento y perseverancia.

En esta muestra el artista plasma las vivencias antiguas durante un eclipse solar. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

La obra conmemorativa se encuentra en exhibición en la casa del artista, en la zona 1 de San Juan Comalapa, donde los visitantes pueden apreciar tanto esta pieza única como el legado de un hombre que ha dedicado su vida a retratar la esencia de su pueblo.