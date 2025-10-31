Franco Escamilla trae a Guatemala su nuevo show 1995

-

Franco Escamilla promete una noche llena de risas y recuerdos.

¡La espera terminó! El comediante Franco Escamilla vuelve a Guatemala con su más reciente espectáculo, 1995, una propuesta cargada de humor, nostalgia y sarcasmo.

Afiche promocional del show de Escamilla. (Foto: X)

La cita será el jueves 26 de febrero de 2026, a las 7:30 p. m. en el Forum Majadas. Los boletos estarán disponibles desde hoy 31 de octubre a las 10 a. m. en Fanaticks.live.

En esta nueva etapa, el "Amo del Sarcasmo" invita al público a un viaje al pasado, rescatando anécdotas de su juventud y combinando su característico monólogo con guitarra y humor de observación.

Franco Escamilla se presentará en el país en febrero de 2026. (Foto: X)

Según su sitio oficial, 1995 marca la evolución de su carrera, tras éxitos como Por la anécdota y Gaby.

Los boletos ya están a la venta para esta presentación. (Foto: X)

Su última visita al país fue en octubre de 2022, cuando ofreció dos funciones con lleno total y una ovación de pie. Esta vez, promete un espectáculo fresco, repleto de risas y recuerdos para los fans guatemaltecos que lo han seguido a lo largo de su trayectoria.