Frío ha obligado a 1,790 personas a refugiarse en albergues

El descenso de temperaturas ha llevado a cientos de guatemaltecos, que carecen de un hogar, a buscar albergue para resguardarse del frío.

Aunque la temporada de bajas temperaturas comenzó en noviembre pasado, la sensación de frío que se ha experimentado estos días ha sido poco habitual y ha disparado la demanda de refugio en algunos puntos del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta que desde el inicio de la época fría, se ha atendido en albergues a 1,790 personas, principalmente en la capital, donde la temperatura ha caído hasta los 4 grados centígrados a causa de un sistema de alta presión.

(Foto: Erick Colop)

Incluso en las últimas 48 horas, el número de personas en busca de refugio se triplicó en el albergue habilitado en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, que ha brindado en total 1,600 servicios en total y en las últimas horas recibió a 25 personas.

(Foto: Oscar Rivas/Nuestro Diario)

Prefieren la intemperie

Valeria Urízar, portavoz de la Conred, señaló que actualmente hay 14 albergues habilitados y se han atendido 183 emergencias derivadas del frío, principalmente en el norte del país.

Sin embargo, no todos aceptan refugio, pues en Alta Verapaz y Sacatepéquez, muchas personas en situación de calle rechazan acudir a los albergues, argumentando que no se les garantiza transporte para regresar a sus lugares habituales al día siguiente, según delegados de la Conred.