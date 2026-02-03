Versión Impresa
¿Seguirán las bajas temperaturas? Así estará el clima este miércoles

  • Por Jessica González
03 de febrero de 2026, 14:58
Las bajas temperaturas se harán más intensas por la noche. (Foto: Shutterstock)



Para este miércoles, el viento seguirá soplando con fuerza.

Este miércoles 3 de febrero amanecerá con nublados y posibles lloviznas en las regiones del Caribe y Franja Transversal del Norte.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera temperaturas muy bajas en los lugares más elevados de Occidente y Altiplano Central.

Para el resto del territorio se prevé un día soleado, pero con fuerte viento soplando desde el norte, sobre todo en sectores montañosos con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.

Por la noche y madrugada persistirán las bajas temperaturas y el viento, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse bien y proteger a los menores y adultos mayores. 

