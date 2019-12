Los internautas reaccionaron ante el fuerte sismo y su réplica que sorprendió a los guatemaltecos durante la mañana de este jueves.

Muchos dudaron en salir de cama por el intenso frío de esta temporada o resguardarse por el fuerte movimiento telúrico.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Los usuarios compartieron sus reacciones al sismo de 6 grados sensible a las 6:35 horas y cuyo epicentro se registró en el Puerto de San José en Escuintla.

#TemblorGT Buenos dias gente pic.twitter.com/C39AXrytFg — Abogada del diablo (@Lic_delDiablo) December 19, 2019

Me encanta la rapidez con la que uno puede confirmar un temblor a través de tuiter.#temblorgt — Esthhhh (@esth4r_) December 19, 2019

Con este frío y los temblores no se si correr por mi vida o morir calientita entre mis chamarras #temblorgt — La Canchita esa (@KarlisBailarina) December 19, 2019

Vaya #temblorgt! Me puse a buscar mi mochila de las 72 hrs. Luego me acordé que no te tenía. — Miguelísimo (@miguel_laguna) December 19, 2019

Ni el INSIVUMEH avisa tan rápido de los temblores como nosotros avisamos, excelente servicio muchá ⭐⭐⭐⭐⭐#TemblorGt — Caleb Cuxil Montenegro (@CalebCuxil) December 19, 2019