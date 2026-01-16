El misterioso caso de un hombre que fue a cenar a un restaurante y terminó muerto

Cuando los cuerpos de socorro llegaron, la víctima ya había fallecido.
La muerte de Gerardo Luis Luna, de 30 años, ha causado consternación e intriga en Mazatenango.
El hombre falleció mientras cenaba en un restaurante del sector.
Luna era originario de San Antonio Suchitepéquez y según testigos, estaba cenando cuando comenzó a convulsionar de manera repentina.
Sin embargo, muchos afirman que el joven no padecía de ninguna enfermedad, por lo que piden que se evalúe el caso.
Las autoridades ya realizan las diligencias respectivas para determinar las causas del fallecimiento.