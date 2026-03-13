¡Alerta! Avioneta se accidenta en una bahía privada de Sololá

La avioneta llevaba a bordo a seis personas.
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) afirmó que una aeronave privada sufrió un accidente este viernes 13 de marzo.
El incidente se registró en la pista privada de La Bahía de Santiago, Sololá.
Según información preliminar, se trata de la aeronave PA-34 Piper, la cual realizaba un vuelo privado y transportaba a seis personas, quienes resultaron ilesas.
"Luego de recibir el reporte, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) fue activado y se encuentra en ruta hacia el lugar para iniciar las diligencias correspondientes", dice parte del comunicado.
El equipo técnico ya se encuentra investigando el hecho para determinar las causas.