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Violencia en zona 3: Una mujer resulta herida tras ataque armado

  • Por Geber Osorio
13 de marzo de 2026, 12:20
Ciudad de Guatemala
La víctima fue atacada en la avenida Cementerio, zona 3. (Foto: Google Maps)

La víctima fue atacada en la avenida Cementerio, zona 3. (Foto: Google Maps)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

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Una mujer fue atacada a balazos este viernes 13 de marzo en la avenida Cementerio y 17 calle, en la zona 3 de la ciudad capital.

La víctima se encontraba en el interior de una venta de comida rápida ubicada en ese lugar, cuando resultó herida por proyectil de arma de fuego.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras arribar al lugar de los hechos, le brindaron atención prehospitalaria a esta mujer que fue identificada por su hijo como: Claudia Maribel Tojin Guarcha.

La víctima Claudia Maribel Tojin Guarcha fue herida en la rótula izquierda. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima Claudia Maribel Tojin Guarcha fue herida en la rótula izquierda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Socorristas indicaron que esta persona presentaba una herida en la rótula izquierda, por lo que fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades investigan el caso.

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