Guatemalteco fue a sacar dinero al banco y terminó arrestado en EE.UU.

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El guatemalteco iba conduciendo sin papeles y en un auto que no era suyo.

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Un guatemalteco resultó detenido en el condado de Sumter, Florida, luego de que un agente de la ley lo interceptara cuando salía de un banco y se dirigía al estacionamiento de supermercado.

El hecho ocurrió el pasado 20 de junio, alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando Wilmer Estuardo Velásquez González, de 43 años, abandonó una sucursal del banco Chase a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado blanca modelo 2024.

Según el reporte oficial, un agente de la Oficina del Alguacil de Sumter observó el vehículo y, como parte de sus tareas de rutina, consultó la matrícula. La base de datos reveló que el propietario registrado tenía la licencia suspendida, por lo que decidió realizar una parada preventiva.

El agente vio que el propietario del vehículo en el que iba el guatemalteco tenía la licencia suspendida. (Foto: Stock)

La intervención se concretó en el estacionamiento de una tienda ALDI sobre la carretera 441. Durante el procedimiento, el agente confirmó que el conductor no era el propietario del vehículo. Al solicitarle su licencia, Velásquez admitió no contar con ella y presentó únicamente su documento de identidad.

De acuerdo con el informe del arresto, el guatemalteco admitió que había usado el vehículo por un corto periodo para ir al banco a retirar dinero. Una verificación posterior determinó que nunca ha tenido licencia de conducir válida en ninguno de los 50 estados de Estados Unidos.

Finalmente, quedó bajo custodia por un delito menor de conducir sin licencia válida, recibió una infracción de tránsito y fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Sumter. Posteriormente salió libre tras pagar una fianza de 1 mil dólares. Se desconoce si el caso pasará a manos de ICE.

*Con información de Villages-News