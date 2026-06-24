Revelan causa de muerte del niño que sufría bullying

Según la madre, el pequeño fue inmovilizado y golpeado en el tórax, cara y cabeza.
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El cuerpo del estudiante de segundo primaria, César Emiliano Tiul Caal, de 10 años, quien habría sido víctima de una agresión física, fue velado en su residencia de Barrio Nuevo.
El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revela que la causa de muerte del infante fue por neumonía.
Entre lágrimas, Laura Caal contó que su hijo fue atacado a golpes en cercanías de su vivienda hecho que ocurrió el 15 de junio de este año, pero ese día no les dijo nada.
En el hospital
Agregó que el miércoles pasado, él comenzó a sentirse mal y lo llevaron al centro de salud local, luego al Hospital Infantil Elisa Martínez de Puerto Barrios, donde murió el lunes pasado.
"Mi hijo fue inmovilizado y golpeado en el tórax, cara y cabeza; esto le causó graves daños, por ello, ya no aguantó", narró la angustiada madre, quien ahora exige que se investigue el caso.
Autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PNG), al ser consultadas indicaron que la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Izabal tuvo conocimiento de los hechos en redes sociales y desarrolla las investigaciones.