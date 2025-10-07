Fuerte accidente en La Paz: así rescataron a joven atrapado en el volante (video)

-

El piloto quedó atrapado tras el fuerte impacto.

Un vehículo, tipo microbús, quedó empotrado en un poste que está sobre un arriate de la Calzada La paz, frente a una bodegas.

El joven piloto quedó atrapado en la cabina tras el fuerte impacto.

Bomberos Municipales tuvieron que utilizar un equipo hidráulico para extraerlo.

Mira aquí el video:

Accidente de tránsito en calzada la paz frente a las bodegas de Elektra, elementos del cuerpo de bomberos municipales utilizamos equipo hidráulico para extraer al paciente el cual se encontraba atrapado dentro de la cabina de la panel, es estabilizado y trasladado a la emergencia… pic.twitter.com/ccqfSGcfdX — LiberalGt (@GtLiberal) October 7, 2025

El herido fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.