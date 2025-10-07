Fuerte accidente en La Paz: así rescataron a joven atrapado en el volante (video)

El piloto quedó atrapado tras el fuerte impacto.
Un vehículo, tipo microbús, quedó empotrado en un poste que está sobre un arriate de la Calzada La paz, frente a una bodegas.
El joven piloto quedó atrapado en la cabina tras el fuerte impacto.
Bomberos Municipales tuvieron que utilizar un equipo hidráulico para extraerlo.
Mira aquí el video:
El herido fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.
Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.