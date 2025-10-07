Versión Impresa
Fuerte accidente en La Paz: así rescataron a joven atrapado en el volante (video)

  • Por Jessica González
07 de octubre de 2025, 08:13
El joven quedó atrapado en la parte delantera del vehículo. (Foto: captura de video)

El piloto quedó atrapado tras el fuerte impacto.

Un vehículo, tipo microbús, quedó empotrado en un poste que está sobre un arriate de la Calzada La paz, frente a una bodegas. 

El joven piloto quedó atrapado en la cabina tras el fuerte impacto. 

Bomberos Municipales tuvieron que utilizar un equipo hidráulico para extraerlo. 

Mira aquí el video: 

El herido fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora se desconocen las causas del accidente. 

