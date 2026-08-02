VIDEO: conductores quedan gravemente heridos tras fuerte impacto

El choque provocó que ambos conductores salieran expulsados de los vehículos de dos ruedas.
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El hecho ocurrió la tarde del sábado 1 de agosto, cuando las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa documentaron el momento de la fuerte colisión en el ingreso al municipio.
En las imágenes se muestra que un motorista intenta cruzar la ruta cuando aparece a toda velocidad otro conductor de moto.
Ambos conductores no se detuvieron y causó que se impactarán de frente; un de los hombres cayó sobre el asfalto.
Mientras que el otro conductor, se salió de la ruta al perder el control del vehículo, choca contra un árbol y termina empotrado en un muro perimetral.
Las víctimas fueron trasladadas de emergencia en estado grave de salud.
La PMT de Santa Lucía Cotzumalguapa solicita a los conductores circular con precaución y respetar los límites de velocidad.