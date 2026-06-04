Fuerte accidente de tránsito deja dos fallecidos y tres heridos en Chimaltenango

Las tres personas que sobrevivieron al accidente fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.
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Un fatal accidente de tránsito sucedió este miércoles 3 de junio en el kilómetro 63 de la ruta que conduce de Las Lomas hacia Zaragoza, en la aldea Pixcaya, Chimaltenango.
Por causas que se desconocen, un picop terminó volcado sobre la carretera y provocó que varias personas fueran víctimas de este percance vial.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras arribar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a tres personas que sufrieron fuertes golpes que ameritaron su traslado hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango.
Además, en el lugar de los hechos se constató que habían quedado otras dos personas, quienes murieron por politraumatismo, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.
De momento las víctimas no han sido identificadas.