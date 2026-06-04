Fuerte accidente de tránsito deja dos fallecidos y tres heridos en Chimaltenango

Un fatal accidente de tránsito sucedió este miércoles 3 de junio en el kilómetro 63 de la ruta que conduce de Las Lomas hacia Zaragoza, en la aldea Pixcaya, Chimaltenango.

Por causas que se desconocen, un picop terminó volcado sobre la carretera y provocó que varias personas fueran víctimas de este percance vial.

Dos personas murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas. (Foto: CVB)

Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras arribar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a tres personas que sufrieron fuertes golpes que ameritaron su traslado hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango.

Además, en el lugar de los hechos se constató que habían quedado otras dos personas, quienes murieron por politraumatismo, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

En el lugar quedaron los cuerpos de ambas víctimas mortales y el picop volcado. (Foto: CVB)