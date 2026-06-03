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Hallan sin vida a menor que fue reportado como desaparecido

  • Por Geber Osorio
03 de junio de 2026, 16:44
El menor cayó accidentalmente a un río que lo terminó arrastrando por la corriente. (Foto: Asonbomd)

El menor cayó accidentalmente a un río que lo terminó arrastrando por la corriente. (Foto: Asonbomd)

El menor de 2 años habría caído accidentalmente a un río, en donde fue arrastrado por la corriente.

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Luego de varias horas de búsqueda, fue localizado sin vida este miércoles 3 de junio, un menor que había sido reportado como desaparecido en el caserío San José Las Flores, en Senahú, Alta Verapaz.

Se trata de Yeferson Daniel Yaxcal Turcios, de 2 años, quien aparentemente cayó a un río y fue arrastrado por la corriente, durante horas de la tarde del pasado martes.

Familiares del menor alertaron a Bomberos Municipales Departamentales, quienes con apoyo de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de dicho municipio, comenzaron con la búsqueda.

El niño de 2 años fue hallado en un río que pasa cerca de la vivienda de sus padres. (Foto: Comred Senahú)
El niño de 2 años fue hallado en un río que pasa cerca de la vivienda de sus padres. (Foto: Comred Senahú)

Sin embargo, fue hasta este día en que lograron localizar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales y se confirmó que murió por asfixia por sumersión.

El cuerpo fue hallado aproximadamente a un kilómetro de la vivienda de sus padres, según indicaron las autoridades.

Asimismo, se le recomienda a la población en general mantener las precauciones debidas ante las condiciones climáticas que puedan seguir afectando las áreas vulnerables ante deslaves y crecidas de ríos.

Socorristas lograron rescatar el cuerpo del menor tras varias horas de búsqueda. (Foto: Asonbomd)
Socorristas lograron rescatar el cuerpo del menor tras varias horas de búsqueda. (Foto: Asonbomd)

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