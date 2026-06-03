Hallan sin vida a menor que fue reportado como desaparecido

El menor de 2 años habría caído accidentalmente a un río, en donde fue arrastrado por la corriente.
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Luego de varias horas de búsqueda, fue localizado sin vida este miércoles 3 de junio, un menor que había sido reportado como desaparecido en el caserío San José Las Flores, en Senahú, Alta Verapaz.
Se trata de Yeferson Daniel Yaxcal Turcios, de 2 años, quien aparentemente cayó a un río y fue arrastrado por la corriente, durante horas de la tarde del pasado martes.
Familiares del menor alertaron a Bomberos Municipales Departamentales, quienes con apoyo de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de dicho municipio, comenzaron con la búsqueda.
Sin embargo, fue hasta este día en que lograron localizar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales y se confirmó que murió por asfixia por sumersión.
El cuerpo fue hallado aproximadamente a un kilómetro de la vivienda de sus padres, según indicaron las autoridades.
Asimismo, se le recomienda a la población en general mantener las precauciones debidas ante las condiciones climáticas que puedan seguir afectando las áreas vulnerables ante deslaves y crecidas de ríos.