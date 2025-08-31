Fuerte lluvia complica tránsito por carretera a Muxbal

Autoridades recomiendan precaución al conducir en la ruta hacia Santa Catarina Pinula, debido a las precipitaciones.
Fuertes lluvias se registran en distintos sectores del departamento de Guatemala, lo cual empieza a complicar la movilidad vehicular.
Uno de los puntos donde ya se reportan problemas es en la 20 calle de la carretera hacia Muxbal, en Santa Catarina Pinula.
Automovilistas han informado sobre inconvenientes en la visibilidad, así como inundaciones en la vía. Entretanto, las autoridades recomiendan precaución al conducir.