¡Severas inundaciones! Fuertes lluvias causan emergencias en Alta Verapaz (videos)

-

La profundidad del agua superaba un metro en algunos sectores en donde se registraron las inundaciones.

Durante el pasado fin de semana se registraron intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en distintos sectores de Alta Verapaz.

Uno de los municipios más afectados fue Fray Bartolomé de las Casas, en donde las inundaciones superaban un metro de profundidad, según se observa en imágenes compartidas en las redes sociales.

En ese sentido, el Ejército de Guatemala mantuvo desplegadas unidades de Brigadas de Infantería, así como de la Brigada de Infantería de Marina.

El personal militar desarrolló operaciones de evacuación, ayuda humanitaria, monitoreo y asistencia a las familias afectadas, empleando los medios disponibles para atender la emergencia y contribuir a la protección de la vida e integridad de la población.

En esa localidad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, por lo que se brindó atención a las emergencias registradas en los barrios La Vilmita, La Pedrera, El Manantial, Nuevo Nacimiento La Pista, la colonia Vida Nueva y otros sectores de dicho municipio.

Además, personal de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres realizaron Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), coordinó la habilitación de albergues, brindó recomendaciones a la población sobre autoevacuación y gestionó ayuda humanitaria.