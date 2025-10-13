Las fuertes lluvias ocasionaron 40 emergencias solo este fin de semana

Debido a las fuertes lluvias, una persona está desaparecida en Retalhuleu.
Claudinne Ogaldes, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), afirmó que este pasado fin de semana, 11 y 12 de octubre, se registraron 40 emergencias debido a las fuertes lluvias que siguen cayendo en el país.
"Las emergencias más recurrentes han sido causadas por inundaciones y movimientos de masa, así como por deslizamientos y derrumbes", explicó Ogaldes.
El 90% de lo suelos está saturado, por ello más de 2 mil personas han sido afectados en 571 viviendas.
Además, según la funcionaria, este fin de semana se registró una gran cantidad de árboles caídos, así como vallas y postes de electricidad.
También se alertó por fuertes vientos y caída de granizo.
Los departamentos más afectados por la lluvia han sido Alta Verapaz y Retalhuleu, donde se registra una persona desaparecida.
Las autoridades hacen un llamado a la población para protegerse de las lluvias y evitar transitar por zonas de riesgo.