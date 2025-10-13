Se instalará una barrera de contención de 72 metros en el km. 24

-

El área ha presentado 8 derrumbes, este domingo se registró el más reciente.

Este lunes 13 de octubre, durante la conferencia de prensa "La Ronda", el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), José Juan Istupe, se refirió a cómo van los avances en el km.24 tras el derrumbe registrado durante la madrugada del pasado lunes 6 de octubre.

Según el funcionario, hay varios problemas con la saturación del suelo, debido a las intensas lluvias que han afectado al territorio nacional en las últimas semanas.

Esto ha complicado las labores de limpieza y el paso por los 4 carriles.

"La zona naturalmente ya presenta un alto grado de saturación, debido a las fuertes lluvias recientes. Hasta ahora se han removido 3 metros cúbicos de tierra. Este suelo se ha vuelto lodo lo que ha afectado los 4 carriles y ha complicado el trabajo, ya que no es lo mismo controlar un suelo seco", afirmó.

(Conred)

Un contenedor de 72 metros

Con el fin de retener el material que se sigue desprendiendo se instalará una barrera de contención de 72 metros dentro del predio.

Los contenedores serán rellenados con más de 550 metros cúbicos de roca, lo cual aumentará su densidad y resistencia.

Los contenedores será rellanados de roca para aumentar su resistencia. (Foto: Covial)

Istupe aclara que "esta no es una solución, el fin es evitar que el suelo se siga desprendiendo y afectando las carreteras".

Para agilizar el paso, más de 50 personas trabajan a diario y se ha incrementado la cantidad de maquinaria.

"Hasta ahora se ha transportado más de 300 camionadas de material desprendido del talud", explicó.