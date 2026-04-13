Fuga de cloro en tanque de agua deja a hombre intoxicado en zona 16

Bomberos Voluntarios localizaron al hombre luego que vecinos reportaran fuerte olor a químicos
OTRAS NOTICIAS: Colisiones y accidentes: Municipalidad evidencia en video los percances viales
Una fuga de cloro en un tanque de abastecimiento de agua, generó preocupación entre vecinos y alarma entra empleados y vecinos.
Tras varias llamadas de alertas por un fuerte olor a cloro, Bomberos Voluntarios acudieron a la 26 avenida de la colonia San Gaspar, zona 16.
En el lugar, localizaron a un hombre con síntomas de intoxicación por inhalación de cloro, por lo que de inmediato le brindaron atención y le administraron oxigenoterapia.
Víctor Fuentes, portavoz de la institución, explicó que también se activó al equipo especializado en materiales peligrosos, el cual realizó una evaluación técnica para ubicar el origen del incidente.
Los expertos identificaron que la fuga provenía del difusor de un cilindro de cloro y aplicaron el protocolo correspondiente, logrando cerrar la válvula y controlar la emergencia sin que se reportaran más personas afectadas.