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Fuga de cloro en tanque de agua deja a hombre intoxicado en zona 16

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
13 de abril de 2026, 08:15
Socorristas ubican el cilindro de cloro donde se originó la fuga.&nbsp;(Foto: CVB)

Socorristas ubican el cilindro de cloro donde se originó la fuga. (Foto: CVB)

Bomberos Voluntarios localizaron al hombre luego que vecinos reportaran fuerte olor a químicos

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Una fuga de cloro en un tanque de abastecimiento de agua, generó preocupación entre vecinos y alarma entra empleados y vecinos.

Tras varias llamadas de alertas por un fuerte olor a cloro, Bomberos Voluntarios acudieron a la 26 avenida de la colonia San Gaspar, zona 16.

Tras algunos momentos de búsqueda, los socorristas lograron poner bajo control la emergencia. (Foto: CVB))
Tras algunos momentos de búsqueda, los socorristas lograron poner bajo control la emergencia. (Foto: CVB))

En el lugar, localizaron a un hombre con síntomas de intoxicación por inhalación de cloro, por lo que de inmediato le brindaron atención y le administraron oxigenoterapia.

Víctor Fuentes, portavoz de la institución, explicó que también se activó al equipo especializado en materiales peligrosos, el cual realizó una evaluación técnica para ubicar el origen del incidente.

Los expertos identificaron que la fuga provenía del difusor de un cilindro de cloro y aplicaron el protocolo correspondiente, logrando cerrar la válvula y controlar la emergencia sin que se reportaran más personas afectadas.

Los Bomberos Voluntarios brindan atención al hombre intoxicado. (Foto: CVB)
Los Bomberos Voluntarios brindan atención al hombre intoxicado. (Foto: CVB)

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