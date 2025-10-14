¿Se fugaron 23 salvatruchas? Esto asegura Foppa

-

Según él, estos privados de libertad se sumarían a los 20 que se fugaron del Barrio 18, en Fraijanes II.

Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ex fiscal del Ministerio Público (MP), indicó en redes sociales que más pandilleros se habrían escapado de las cárceles.

El también abogado publicó un video, en el cual asegura que 23 reos de la Mara Salvatrucha (MS-13) también se fugaron de una prisión y que debería revisar que estén completos.

"Y los Salvatruchas si están todavía en la cárcel, debo decir que la primera información que yo obtuve y que publiqué. Es que se habían fugado 20 reos peligrosos del Barrio 18 y 23 de la Mara Salvatrucha", afirmó Foppa en el material audiovisual.

También dijo que pudo confirmar con otras fuentes la información sobre fuga de los reos del Barrio 18. Sin embargo, la de la MS no le pudieron dar razón.

La fuga

El Sistema Penitenciario (SP) dijo el pasado domingo que, 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban privados de libertad en el Centro de Detención Fraijanes II, lograran escapar.

Por lo que, 19 de ellos se encuentran prófugos de la justicia, tras la recaptura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", este lunes, en horas de la madrugada.

Vea el video:

Señores del @mingobguate



¿Será que los Salvatruchas si estan completos todos en la cárcel? creo que deberían contarlos también. pic.twitter.com/7RXvXm99kI — Foppa (@foppaguate) October 14, 2025

Primera información

Un día antes de que SP diera a conocer la fuga de los 20 reos del Barrio 18, Solórzano Foppa publicó en su cuenta de X la siguiente información: