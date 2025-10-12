Foppa: "Los 20 peligrosos reos se fugaron vestidos de PNC en agosto" (video)

Según Solórzano Foppa, la fuga se llevó a cabo en agosto tras negociaciones con el Ministerio de Gobernación.
El Sistema Penitenciario (SP) informó este domingo que 20 privados de libertad, quienes son peligrosos criminales que pertenecen al Barrio 18 se fugaron de la cárcel Fraijanes II.
El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó un video en sus redes sociales dando posibles detalles de la fuga.
Según Foppa, los 20 reos huyeron del penal vestidos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 15 y 25 de agosto del presente año.
"Esto se hizo tras haber hecho una negociación con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en un pacto que fui incluida la viceministra Antinarcótica, Clauda Palencia", mencionó Foppa.
En el supuesto acuerdo, la estructura criminal denominada Barrio 18 disminuyó los actos delictivos en septiembre para que 20 de sus máximos líderes pudieran salir en libertad, dijo Foppa.
Agregó que, estos fugados ya se encuentran generando caos en las calles, no con muertes, pero sí realizando extorsiones.
Vea el video:
Las autoridades no se han pronunciado ante estas declaraciones. De momento, han indicado que se encuentran realizando las investigaciones respectivas de cómo se lograron fugar los reos.