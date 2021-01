Funcionario de EE.UU. manda mensaje por elección de magistrado

El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, se pronunció por la cuestionada elección de un magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC).

"Solo deben elegirse magistrados honestos e independientes para @CC_Guatemala", escribió el funcionario norteamericano en su cuenta de Twitter.

"La prosperidad y seguridad de Guatemala requiere un sistema de justicia transparente y libre de influencias corruptas", remarcó Kozak.

Only honest and independent magistrates should be chosen for @CC_Guatemala.



The prosperity and security of Guatemala requires a transparent justice system free from corrupt influences. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 5, 2021

Este lunes el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) tuvo la elección de un magistrado titular a la CC, para llenar la vacante dejada por Bonerge Mejía, quien murió en septiembre de 2020.

El próximo lunes el CANG tendrá la segunda vuelta electoral entre los candidatos Mynor Moto y Estuardo Gálvez, pero a ambos el Ministerio Público los ha señalado de actos de corrupción.

Quien resulte electo ocupará el cargo hasta abril, cuando la actual magistratura concluya.